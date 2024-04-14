Премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» представили в Иркутском ТЮЗе

В стенах Иркутского ТЮЗа состоялась премьера спектакля “Сон в летнюю ночь” Уильяма Шекспира. Это классическое произведение уже давно завоевало любовь и признание зрителей во всем мире, и вот теперь оно предстало перед иркутскими театралами, сообщили в областном правительстве.
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