Награждены победители конкурса «Московские мастера» в сфере туризма

Сегодняшний день стал особенным для нескольких талантливых представителей московской туриндустрии. На церемонии награждения победителей городского конкурса "Московские мастера" были объявлены победители в двух ключевых номинациях - "Администратор гостиницы" и "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные туры)".
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