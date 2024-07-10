Награждены победители конкурса «Московские мастера» в сфере туризма

Сегодняшний день стал особенным для нескольких талантливых представителей московской туриндустрии. На церемонии награждения победителей городского конкурса "Московские мастера" были объявлены победители в двух ключевых номинациях - "Администратор гостиницы" и "Экскурсовод (авторские пешеходные и автобусные туры)".