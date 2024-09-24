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Политика как она есть

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Алаудинов заявил, что ВСУ массово покидают позиции в курском приграничье

Алаудинов заявил, что ВСУ массово покидают позиции в курском приграничье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово покидают занятые в Курской области позиции. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.

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