"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

Раньше нас в университете учили , что мат и тыканье это удел быдла. И, вот это быдло заполонило руководство страны и ТВ.

СК

Сергей К

А законы не вполне адекватные. Вот есть олигархи, чиновники, и их дети. И таким можно все. Ну от них дрянь и лезет. Я читал, что в Японии все наоборот. Не дай бог родится в богатой семье. Такие дети общественные туалеты драят, и вообще с них спрос повышенный. Родители готовят их в руководство. А у нас богатый слой, и многие чиновники, возникли из самого быдла.