Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    При царизме не каждый наследник допускается к власти. А только сильный и мудрый. Правящий монарх не доверит страну не...Россия собственни...
  • Андрей Зяблик
    На мой взгляд, все системы - изжили себя, доказав свою несостоятельность на практике. Миру нужно что-то новое. Возмож...Россия собственни...
  • Александр Батт
    Да. Люди не должны и не могут быть равными. Работящий умный трезвенник не должен быть равным ленивому тупому алкашу.Россия собственни...

"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере

А у нас публичный мат, наверное, глядишь, уже законом разрешен. Ну, министр культуры Любимова прямо так взяла и написала, свеженький такой демократический приказ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр яросв
Раньше нас в университете учили , что мат и тыканье это удел быдла. И, вот это быдло заполонило руководство страны и ТВ.
Ответить
3 час.
СК
Сергей К
А законы не вполне  адекватные.  Вот есть олигархи, чиновники, и их дети. И таким можно все. Ну от них дрянь и лезет. Я читал, что в Японии все наоборот. Не дай бог родится в богатой семье. Такие дети общественные туалеты драят, и вообще с них спрос повышенный. Родители готовят их в руководство. А у нас богатый слой, и многие чиновники, возникли из самого быдла.
Ответить
3 час.
АС
Анна Сепп
Смотрю на фотографии этого приехавшего из Грузии &quot;носителя культуры&quot;  :  шея тонкая и длинная, головка маленькая,  неправильной формы, лицо дегенерата — натуральный выродок!  Раньше такой &quot;гость&quot; и высунуться не решился бы, а сейчас осмелели. Гнать их поганой метлой!  Воздух чище будет.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх