А у нас публичный мат, наверное, глядишь, уже законом разрешен. Ну, министр культуры Любимова прямо так взяла и написала, свеженький такой демократический приказ.
"Онижедети"?! Детали скандала с арестом в Питере
Комментарии
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Александр яросв
Раньше нас в университете учили , что мат и тыканье это удел быдла. И, вот это быдло заполонило руководство страны и ТВ.
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3 час.
СК
Сергей К
А законы не вполне адекватные. Вот есть олигархи, чиновники, и их дети. И таким можно все. Ну от них дрянь и лезет. Я читал, что в Японии все наоборот. Не дай бог родится в богатой семье. Такие дети общественные туалеты драят, и вообще с них спрос повышенный. Родители готовят их в руководство. А у нас богатый слой, и многие чиновники, возникли из самого быдла.
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3 час.
АС
Анна Сепп
Смотрю на фотографии этого приехавшего из Грузии "носителя культуры" : шея тонкая и длинная, головка маленькая, неправильной формы, лицо дегенерата — натуральный выродок! Раньше такой "гость" и высунуться не решился бы, а сейчас осмелели. Гнать их поганой метлой! Воздух чище будет.
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2 час.
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