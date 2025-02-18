Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Водитель "Логана" погиб в тройном ДТП на калужской трассе

Водитель "Логана" погиб в тройном ДТП на калужской трассе

Утром во вторник в Калужской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным полиции, 18 февраля в 7 часов 39 минут на 91 км Киевского шоссе 57-летний водитель машины Renault Logan ехал из Калуги в сторону Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх