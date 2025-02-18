Водитель "Логана" погиб в тройном ДТП на калужской трассе

Утром во вторник в Калужской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. По данным полиции, 18 февраля в 7 часов 39 минут на 91 км Киевского шоссе 57-летний водитель машины Renault Logan ехал из Калуги в сторону Москвы.