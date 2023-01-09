Аргументы недели

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Российские военные ликвидировали подкрепление ВСУ

Российские военные ликвидировали подкрепление ВСУ

Российские военные ликвидировали подкрепление ВСУ в рамках спецоперации на Украине. Соответствующие данные утром в понедельник, 9 января, предоставили сотрудники средств массовой информации.

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