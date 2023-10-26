Добровольческий батальон из бывших солдат ВСУ поступил в состав российской армии

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, составленный из бывших солдат ВСУ, которые попали в плен, поступил в состав российской армии и вскоре отправится на фронт, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения, бывшего танкиста ВСУ Андрея Тищенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии