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Добровольческий батальон из бывших солдат ВСУ поступил в состав российской армии

Добровольческий батальон из бывших солдат ВСУ поступил в состав российской армии

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, составленный из бывших солдат ВСУ, которые попали в плен, поступил в состав российской армии и вскоре отправится на фронт, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения, бывшего танкиста ВСУ Андрея Тищенко.

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