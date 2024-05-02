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Личка о погоне Овечкина за Гретцки: «Если Саша продолжит так играть, достигнет рекорда в следующий год. Если будет здоров»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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