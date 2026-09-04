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Царьград

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Фестиваль "Гольфстрим" в Мурманске пройдет 19-й раз в субботу

Фестиваль "Гольфстрим" в Мурманске пройдет 19-й раз в субботу

В эту субботу в Мурманске пройдет 19-й фестиваль "Гольфстрим". Участники посоревнуются в 16 видах спорта, включая заплыв через Кольский залив.

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