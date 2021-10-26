Необычные туристические достопримечательности в Нидерландах

Возможно, Нидерланды и не самая большая страна в мире, но в ней достаточно уникальных и интересных мест, год за годом привлекающих внимание туристов из разных уголков планеты, что делает её одним из лучших туристических направлений в Европе.
Возможно, Нидерланды и не самая большая страна в мире, но в ней достаточно уникальных и интересных мест, год за годом привлекающих внимание туристов из разных уголков планеты, что делает её одним из лучших туристических направлений в Европе.
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