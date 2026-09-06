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Регионы России

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Thinking Machines Lab ведет переговоры о привлечении инвестиций до $6 млрд при оценке от $40 млрд

Thinking Machines Lab ведет переговоры о привлечении инвестиций до $6 млрд при оценке от $40 млрд

Информация об инвестициях была подтверждена ресурсом IXBT News, который отметил, что венчурный фонд a16z выступает действующим инвестором в переговорном процессе.

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