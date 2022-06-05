Русская весна

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Кто сказал, что не может быть хуже? — в чём смысл антироссийских санкций

Кто сказал, что не может быть хуже? — в чём смысл антироссийских санкций

Политолог Евгений Сатановский в своем авторском Telegram-канале «Армагеддоныч» прокомментировал очевидные следствия антироссийской санкционной политики для Европы, которые уже сейчас дают о себе знать, но тем не менее не останавливают Брюссель.

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