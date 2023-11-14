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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руне о словах Циципаса про важность итогового турнира: «Для меня лично ТБШ – самое важное, что есть в теннисе»

Он ответил, какой титул ценнее. Вопрос задали в контексте слов Стефаноса Циципаса, что для него итоговый турнир «даже важнее «Шлемов».

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