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Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Фронт двинулся от Донецка: Тайный смысл наступления на юге, о котором не пишут в сводках

Командующий взятием Авдеевки готов идти до Европы, наступление в Работино – главный удар или отвлекающий, украинские партизаны начинают пускать эшелоны под откос, а Евросоюз заканчивает подсчитывать убытки от поддержки Украины.

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Комментарии
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ВН
Валерий Никитин
Эти капиталовложения гораздо выгоднее тех, что делала Россия прежде, вкладываясь в западные ценные бумаги. цимус.
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7 час.
Юрий Золотарев
Ойййй, чтой-то бу-у-уде-е-е-ет!..
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2 час.

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