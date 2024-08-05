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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Щи с булгуром и овощами

Отличный овощной суп, приготовленный с добавлением небольшого количества булгура — гарантия сытного и легкого обеда! Блюдо готовится без мяса, быстро и совсем несложно! Продукты (на 4 порции) Капуста белокочанная — 140 г Булгур — 50 г Помидоры — 220 г Перец болгарский красный — 125 г Картофель — 260 г Морковь — 60 г Соль — […].

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