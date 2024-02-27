Добрый Мир
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Добрый Мир

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Финансовые иллюзионисты! ЕЦБ "отрицательный рост" в 5 раз! "Слабеющий рубль" - опять девальвация? Обвинения Костину - признание успеха?

3 дня назад 3,2K прочитали Валютный рынок довольно быстро среагировал на очередную порцию санкций.

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