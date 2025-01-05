Традиции Рождественского сочельника, отмечаемого 6 января, сколько блюд должно быть на столе

Рождественский сочельник – один из самых значимых и торжественных дней в православной традиции. Он знаменует собой не только воспоминание о рождении Иисуса Христа, но и день почитания 12 апостолов, тех, кто стал основой христианской веры.
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