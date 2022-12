Продолжаем разбираться в лучших песнях 1982 года , выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , 80 Men at Work - 'Who Can It Be Now?' Одно из самых значительных событий 1982 года: Полиция не выпускала никакой музыки, впервые с тех пор, как они начали, что означало, что поле было широко открыто для всех, кто хотел использовать свое фальшивое жало, даже для Раша (Rush - “New World Man”) или Роберта Планта ( Robert Plant - “Pledge Pin”).