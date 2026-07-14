Страна и люди
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Страна и люди

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Раскрыты детали ночного удара ВС РФ по Киеву и портам под Одессой

Раскрыты детали ночного удара ВС РФ по Киеву и портам под Одессой

  Поражены предприятия военной промышленности в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одесской области.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Сколько читаю про Одессу, как её каждый день бомбят, то наверно этих бомб должно было хватить и на Бухарест, а тут никак Одессу не разбомбим!
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