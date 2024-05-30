Подпольщик Лебедев: войска как минимум пять раз ударили по Староконстантинову

Российская армия ударила в ночь на 30 мая по району в Староконстантинове в Хмельницкой области. В нем располагается военный аэродром ВСУ, заявил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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