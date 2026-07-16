Все приложения холдинга VK удалены из Google Play

Все приложения холдинга VK исчезли из Google Play, убедилась редакция Frank Media. Магазин приложений стал удалять сервисы, начиная с 13:00 по мск, — первыми под удар попали «Вконтакте», «Одноклассники» и Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии