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Frank Media

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Все приложения холдинга VK удалены из Google Play

Все приложения холдинга VK исчезли из Google Play, убедилась редакция Frank Media. Магазин приложений стал удалять сервисы, начиная с 13:00 по мск, — первыми под удар попали «Вконтакте», «Одноклассники» и Max.

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