Валерия пожаловалась на Пригожина в шоу «Маска»

В последнем выпуске передачи «Маска» на НТВ участники обсуждали тему похудения. Знаменитая российская певица Валерия пожаловалась на то, что ее муж известный продюсер Иосиф Пригожин не контролирует свой вес.
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