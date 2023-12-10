Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина

Маск потребовал от Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире Екатерина Волкова Kirsty Wigglesworth/AP Американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лире.
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