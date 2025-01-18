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Блинкен назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной

Блинкен назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной

Государственный секретарь США демократ Энтони Блинкен, который в ближайшее время покинет свой пост, передав его представителю республиканцев, назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Подлая жидовская рожа! Сначала сам создал и спровоцировал войну Украины и России, а теперь сказки рассказывает!
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