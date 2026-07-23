Ответка досталась гипермаркету в Сумах: Горел так, что янки, наблюдая из космоса, подумали — склад боеприпасов Бескрестнов («Флеш») заболел шпиономанией — русские агенты наводят «Герани» с помощью бытовых радиоприемников Радомир Маркуш Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press «Свободная Пресса» продолжает хронику ударов возмездия и комментирует связанные с ними события.