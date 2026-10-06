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Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя приняли участие во Всероссийском историко-культурном молодежном форуме «Истоки»

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя приняли участие во Всероссийском историко-культурном молодежном форуме «Истоки»

Госавтоинспекция Севастополя по приглашению Управления по делам молодежи организовала проведение масштабной просветительской акции для участников профильного заезда форума «Самодисциплина».

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