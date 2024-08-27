В доход РФ передано имущество владельца марок "Московская" и "Столичная"

Судебные приставы передали в доход Российской Федерации более 90 тысяч акций и 100% долей в уставном капитале "члена экстремистского объединения" и владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции.
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