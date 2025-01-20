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Царьград

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Русские бойцы ликвидировали в зоне СВО известного по репортажам СМИ боевика "Гебельса"

Русские бойцы ликвидировали в зоне СВО известного по репортажам СМИ боевика "Гебельса"

В своих многочисленных интервью репортёрам он хвастался, что считает себя приверженцем идеям Гитлера и Геббельса.

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