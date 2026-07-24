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Царьград

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Министр сельского хозяйства Раду Мустяцэ ушел в отставку

Министр сельского хозяйства Раду Мустяцэ ушел в отставку

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Раду Мустаицэ подал заявление об отставке. Об этом сегодня утром заявил премьер-министр Василе Тофан.

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