Мексика: По меньшей мере трое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были убиты во время столкновений с силами безопасности на шоссе Котия-Вильямар в муниципалитете Сан-Франциско, штат Мичоакан, 30 июля.
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