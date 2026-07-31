Мексика: По меньшей мере трое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были убиты во время столкновений с силами безопасности на шоссе Котия-Вильямар в муниципалитете Сан-Франциско, штат Мичоакан, 30 июля.