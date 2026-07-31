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Контрафронт

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Мексика: По меньшей мере трое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были...

Мексика: По меньшей мере трое предполагаемых боевиков Картеля нового поколения Халиско (CJNG) были убиты во время столкновений с силами безопасности на шоссе Котия-Вильямар в муниципалитете Сан-Франциско, штат Мичоакан, 30 июля.

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