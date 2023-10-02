Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

Посольство России в Словакии отвергло обвинения во вмешательстве в выборы, назвав их надуманными. В дипломатической миссии подчеркнули, что Россия не лезет во внутренние дела других государств и не занимается сменой режимов насильственными или иными методами, в отличие от ряда других стран.