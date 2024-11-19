"ЕР" внесла законопроект об отпуске для родных раненых участников СВО на Украине

Партия "Единая Россия" внесла в Государственную думу РФ законопроект о дополнительном неоплачиваемом отпуске для родителей и супругов раненых или больных участников специальной военной операции на Украине.
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