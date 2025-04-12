Лолита Милявская после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой осталась не у дел. Не состоялся большой гастрольный тур, приуроченный к 60-летнему юбилею певицы.
Соседов прокомментировал перспективы дальнейшей карьеры Лолиты
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ВС
Владимир Степанян
Статья ни о чем! Предположение может высказать любой, даже вообще не разбирающийся в вопросах шоу-бизнеса. А вот услышать (прочитать) мнение профессионала, коим Соседов действительно является, а правильно ли делает КТО-ТО, отменяя концерты Лолиты, что прямо или косвенно явилось бы оценкой «творчества» Милявской, коль уж муссируется это пошленькое имя, было бы интересно.
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