Соседов прокомментировал перспективы дальнейшей карьеры Лолиты

ВС

Владимир Степанян

Статья ни о чем! Предположение может высказать любой, даже вообще не разбирающийся в вопросах шоу-бизнеса. А вот услышать (прочитать) мнение профессионала, коим Соседов действительно является, а правильно ли делает КТО-ТО, отменяя концерты Лолиты, что прямо или косвенно явилось бы оценкой «творчества» Милявской, коль уж муссируется это пошленькое имя, было бы интересно.