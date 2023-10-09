Связанные одним Скочем

Редакция The Moscow Post продолжает пристально следить за продвижением громкого уголовного дела г-на Тихонова: уже опубликовано несколько журналистских расследований, как-то: "Цифровое казино Анатолия Тихонова", "Юстас в Минэнерго и ведро в "Лемончелло", "Свечные заводики" Анатолия Тихонова", "Бизнес-джет для обвиняемого Анатолия Тихонова" и др.