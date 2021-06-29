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Более устойчив и заразен: эксперт – о лямбда-штамме коронавируса

Более устойчив и заразен: эксперт – о лямбда-штамме коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об особенностях штамма коронавируса "Лямбда". По мнению эксперта, данная версия коронавируса является более устойчивой, более заразной, более приспособленной и более способной распространяться по миру.

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