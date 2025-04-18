Что изменилось в ЕНТ-2025: важная информация для выпускников и родителей

В Карагандинской области идёт подготовка к основному этапу Единого национального тестирования (ЕНТ). На брифинге Региональной службы коммуникаций директор областного филиала Национального центра тестирования Динара Баймагамбетова и руководитель отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Гульдана Нурсултан рассказали об изменениях в правилах и новых возможностях, доступных абитуриентам в 2025 году, сообщает gov.