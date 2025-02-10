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Царьград

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Нападение или случайная травма? Что известно о госпитализации Романа Скворцова в Новосибирске

Нападение или случайная травма? Что известно о госпитализации Романа Скворцова в Новосибирске

Спортивный комментатор попал в реанимацию. На какое-то время ему придётся остаться в больнице.Известный спортивный комментатор Роман Скворцов был госпитализирован в одну из новосибирских больниц.

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