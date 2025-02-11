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Царьград

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Кабмин Армении хочет запретить ввоз электромобилей для разборки на запчасти

Кабмин Армении хочет запретить ввоз электромобилей для разборки на запчасти

Для этого обсуждается вопрос квот на беспошлинный ввоз таких машин.Директор компании "Tesla Motors" Тигран Микаелян выразил своё мнение относительно новой законодательной инициативы армянского правительства, касающейся импорта электромобилей.

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