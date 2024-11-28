Политика как он...
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Политика как она есть

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Садовник Борреля высказал ему претензии из-за поддержки ЕС Украины

Садовник Борреля высказал ему претензии из-за поддержки ЕС Украины

Уходящий с поста верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, что налоги европейцев тратятся на поддержку Украины.

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