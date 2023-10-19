В Собинском районе спасатели из горящей фабрики «Ферреро» эвакуировали 250 человек

Возгорание произошло в помещении, где производили молочный жир.В среду 18 октября в 21.30 в Собинском районе в селе Ворше загорелась кондитерская фабрика «Ферреро» - одна из крупнейших фабрик итальянской компании.
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