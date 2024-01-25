«Студенческий десант» высадился в УМВД России по Ярославской области

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» учащиеся 3-го курса Ярославского градостроительного колледжа познакомились с деятельностью Управления по работе с личным составом, куда входят отделы профессиональной подготовки, комплектования, морально-психологического обеспечения, инспекция по работе с личным составом.