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Царьград

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Эндокринолог Андронов объяснил, как питаться при диабете

Эндокринолог Андронов объяснил, как питаться при диабете

Врач-эндокринолог Виталий Андронов развенчал мифы о питании при диабете. Он настаивает на сбалансированном рационе, включая сложные углеводы, белки и овощи, а также допустимость сладостей.

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