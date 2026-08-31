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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» очень зависим от Барко – это их самое слабое место. Когда Эсекиэля нет, встает игра красно-белых в атаке». Ташуев о команде Карседо

Сергей Ташуев, возглавляющий «Енисей», поделился мнением об игре «Спартака» в матче Альфа-Банк РПЛ против « Оренбурга » (1:1).

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