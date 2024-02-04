Немезида: есть ли в Солнечной системе вторая звезда?

Немезида, гипотетическая темная спутница нашего Солнца, может находиться где-то рядом. Предложенная как причина периодических событий массового вымирания на Земле, эта неуловимая звезда остается притягательной загадкой.
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