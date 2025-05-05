Nvidia уже почти создала новейший чип специально для Китая, чтобы обойти ограничения Трампа: тестовые образцы будут доступны в июне

Nvidia сообщила некоторым из своих крупнейших китайских клиентов, что она модернизирует конструкцию своих чипов искусственного интеллекта, чтобы их можно было продавать китайским компаниям, не нарушая экспортных правил США.
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