Найденный подлинник иконы Казанской Божией Матери возвратят в Казанский собор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что найденный подлинник иконы Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, считавшийся утерянным, будет возвращен в Казанский собор на Красной площади "откуда ее не то похитили, не то убрали" .