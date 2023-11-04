Найденный подлинник иконы Казанской Божией Матери возвратят в Казанский собор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что найденный подлинник иконы Казанской Божией Матери "Московская" 1580 года, считавшийся утерянным, будет возвращен в Казанский собор на Красной площади "откуда ее не то похитили, не то убрали" .
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