Пешеходная зона появилась в одном из районов Алматы. ФОТО

Пешеходная зона появилась в густонаселенном микрорайоне южной столицы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на пустующей территории административного комплекса Наурызбайского района построили проезд в сторону ЖК "Шұғыла city", "Alem city" и автостоянку на 90-100 автомобилей.