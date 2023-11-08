Пешеходная зона появилась в одном из районов Алматы. ФОТО

Пешеходная зона появилась в густонаселенном микрорайоне южной столицы, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, на пустующей территории административного комплекса Наурызбайского района построили проезд в сторону ЖК "Шұғыла city", "Alem city" и автостоянку на 90-100 автомобилей.
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