Инсайдеры: новая Call of Duty в 2025 году выйдет на старых консолях, и фанаты не рады ...

Инсайдеры: новая Call of Duty в 2025 году выйдет на старых консолях, и фанаты не радыХотя с начала девятого поколения консолей прошло уже больше четырёх лет, некоторые издатели до сих пор не могут отпустить приставки восьмого цикла.
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