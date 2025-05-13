"Солнце для них погаснет": Британия готовит климатическое оружие для войны с Россией

Всему цивилизованному миру уже очевидно: одолеть Россию на поле боя невозможно. Многочисленные спекуляции о том, что если против нашей страны одномоментно выступит весь блок НАТО, то нам придётся несладко, разбиваются об сомнения, что альянс способен проявить такое единодушие, а также мобилизовать и, главное, оснастить такую военную силу.