"Солнце для них погаснет": Британия готовит климатическое оружие для войны с Россией

Всему цивилизованному миру уже очевидно: одолеть Россию на поле боя невозможно. Многочисленные спекуляции о том, что если против нашей страны одномоментно выступит весь блок НАТО, то нам придётся несладко, разбиваются об сомнения, что альянс способен проявить такое единодушие, а также мобилизовать и, главное, оснастить такую военную силу.
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