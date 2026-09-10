ГЕРОФАРМ испытал препараты для подростков с ожирением

В испытаниях препаратов от ожирения для подростков участвуют около 800 пациентов из 18 российских городов, средний вес участников до лечения — 95–97 кг, ИМТ — 34,1.
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Свежие комментарии
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Ой, я бы своему ребенку такое колоть ни за что не разрешила, ибо сама сижаро пробовала, ужасно плохо было, очень много побочек от препарата, думаю в случае с детьми ничего не измениться.